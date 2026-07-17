35 ilde 'Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti' operasyonu: 110 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle bir çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında, "Telegram" isimli sosyal medya platformu üzerinden "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen şüpheliler hedef alındı.

ANALİZLER YAPAY ZEKA SİSTEMİ "AVCI" İLE YAPILDI

Yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) kullanıldı. AVCI uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde, söz konusu sosyal medya platformunda uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım yapıldığı belirlendi.

35 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 110 GÖZALTI

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon aşamasına geçildi. Kent genelinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 110 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

ZEHİR TİCARETİ YAPILAN 65 KANAL ERİŞİME KAPATILDI

Operasyonun dijital ayağında ise uyuşturucu ticareti amacıyla kullanıldığı tespit edilen sosyal medya ağlarına darbe vuruldu. Yapay zeka sistemiyle belirlenen ve uyuşturucu satışı gerçekleştirilen 65 Telegram grup ve kanalı tamamen erişime kapatıldı.