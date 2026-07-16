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Halk TV Türkiye Midelerine zula yapmışlar: Uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı

Midelerine zula yapmışlar: Uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı

Polisin şüphelenip durdurduğu ve gözaltına aldığı iki İranlının hastane kontrolünde midelerinde uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

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Midelerine zula yapmışlar: Uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı

Uşak'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan İran uyruklu 2 kişinin midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Şüphelilerin doğal yollarla çıkardığı 86 kapsülde toplam 605 gram eroin ve 123 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz'da kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Midelerine zula yapmışlar: Uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı - Resim : 1

Araçta bulunan İran uyruklu A.K. (42) ile M.B. (34), uyuşturucu yutmuş olabilecekleri değerlendirilerek hastaneye götürüldü. Burada yapılan iç beden muayenesi ve röntgen incelemesinde şüphelilerin midelerinde yabancı cisimler bulunduğu tespit edildi.

Tıbbi gözetim altında doğal yollarla çıkarılan 86 kapsül içerisinde toplam 605 gram eroin ile 123 gram metamfetamin ele geçirildi.

Midelerine zula yapmışlar: Uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalandı - Resim : 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve M.B., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu İran Uşak Polis
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