Korkuluklara kablo ile bağlanmış halde 33 yaşındaki bir erkek cesedi bulundu
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulunan kişinin Türkmenistanlı göçmen Sherip Babajanov olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kağıthane’de demir korkuluklara kabloyla asılı halde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, 12 Haziran’da saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Demir korkuluklarda hareketsiz halde asılı bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kabloyla asılı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden kişinin Türkmenistanlı göçmen Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi. Babajanov’un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)