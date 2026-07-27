300 parça ceset, kayıp eş, şifreli notlar! Seri katil Kenan Öner'in 30 yıllık sırrı

Fransa'da işlediği cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilen Kenan Öner'in 2004 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakılması, bir ailenin yok olmasına zemin hazırladı. Ceza sistemindeki bu ağır tablonun ardından tahliye olan failin eşi sırra kadem basarken, devletin merceği altında olması gereken zanlı emlak zengini anne ve babasını katletti. Hukuk sisteminin gözden kaçırdığı seri cinayetler, ancak 30 yıllık şifreli günlüklerin ve bir evin bahçesine gömülen yüzlerce kemik parçasının tesadüfen bulunmasıyla gün yüzüne çıktı.

1958 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde emlak zengini bir ailenin çocuğu olarak doğan Kenan Öner, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldı ve ardından Fransa'ya iltica etti.

FRANSA'DA İLK CİNAYET VE YAKALANMA SÜRECİ

Sabah'ta yer alan habere göre Öner, Fransa'da bulunduğu dönemde Mehmet Yılmaz adlı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü ve cesedini yaktı. Fransız makamları, 7 Mayıs 1986 tarihinde bir çöplükte çıkan yangında yanan cesedi buldu ve kimlik tespit sürecini başlattı. Bu cinayetin ardından Interpol, Öner hakkında kırmızı bülten çıkardı. Türkiye'ye dönen Öner, yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı.

Hakkında arama kararı bulunmasına rağmen Öner, 1990 yılında bir şirkette yönetici olarak çalışan Canan Aydın ile evlendi ve aynı yıl çiftin bir oğlu dünyaya geldi. Emniyet güçleri Öner'i ancak 1998 yılında İstanbul'da yakaladı. Fransa'daki cinayet dosyası kapsamında müebbet hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilen Öner, Ağustos 2004'te şartlı tahliye düzenlemesinden faydalanarak serbest kaldı.

TAHLİYE SONRASI KAYIPLAR ZİNCİRİ

Cezaevinden çıkışından aylar sonra, Mart 2005'te eşi Canan Öner ortadan kayboldu. Güvenlik güçleri kadının akıbetini bugüne kadar aydınlatamadı. Eşinin kaybolmasının ardından Mart 2008'de İznik'te yaşayan emlak zengini anne ve babası Ahmet Refik Öner ile Emine Öner'in yanına taşınan Kenan Öner'in bu hamlesinden sadece bir ay sonra, Nisan 2008'de yaşlı çift de ortadan kayboldu. Polis teşkilatı o dönem evdeki en küçük oğul konumundaki Kenan Öner'den şüphelenmesine karşın, dosyada herhangi bir somut delil ortaya koyamadı.

Bu süreçte İstanbul Bayrampaşa'da yaşamaya başlayan Öner; çevresinde baştan aşağı beyaz kıyafetler giyen ve geçmişteki bombalama eylemlerine atıfta bulunan bir profil çizdi. Yıllar boyunca cinayet şüphesiyle hakkında işlem yapılmayan Öner'in dosyası, evrakta sahtecilik suçundan aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla yeniden açıldı. Bu onama kararı, emniyetin dikkatini mecburî olarak yeniden Kenan Öner'e yöneltti.

30 YILLIK ŞİFRELİ GÜNLÜKLER VE KROKİ

Bursa Cinayet Bürosu ekipleri, 24 Nisan 2014 gecesi Öner'in Bayrampaşa'daki dubleks dairesine baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla açılan çelik kapının ardında ekipler, zifiri karanlık bir ev ve koltukta sakin bir biçimde oturan Öner ile karşılaştı.

Evde yapılan aramalarda son 30 yılı kapsayan günlükler, şifreli notlar, üç ayrı daktilo ve anne-babasının gömüldüğü yeri gösteren bir kroki ele geçirildi. Emniyet mensupları nezarethanede Öner'e "anne ve babanı gömdüğün yerde bulduk" dediğinde, zanlı herhangi bir mimik göstermeden sadece bahçenin kazılıp kazılmadığını sordu.

ADALETİN GECİKEN TECELLİSİ VE CEZAEVİNDE ÖLÜM

Kroki üzerindeki ipuçlarını takip eden ekipler, İznik'teki aile evinin bahçesinde iş makinesi eşliğinde kazı çalışması başlattı. Fosseptik çukuru çevresinde yapılan kazılarda yan yana gömülmüş iki kişiye ait kafatasları ile kemikler bulundu. DNA testleri, yaklaşık 300 parçaya ayrılmış haldeki kemiklerin Ahmet Refik ve Emine Öner çiftine ait olduğunu kanıtladı. Öner tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada sanık; "kasten öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamalarıyla yargılandı. Öner, yargılama boyunca suçlamaları kabul etmedi. Yargı süreci devam ederken mahkeme, 2016 yılında kayıp eş Canan Öner hakkında gaiplik kararı verdi. Aynı sürecin devamında, 12 Haziran tarihinde mahkeme heyeti, Kenan Öner'e anne ve babasını öldürmek suçundan ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Dosya, temyiz için gönderildiği Yargıtay tarafından onandı.

Kenan Öner, kaynaklara göre 2017 sonu veya 2018 yılı başında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi veya girdiği şeker koması olarak geçti.