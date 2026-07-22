Zodiac dosyasında deprem: 50 yıldır çözülemeyen iki şifreden de aynı isim çıktı

ABD'yi 1960'lı yıllarda dehşete düşüren seri katil Zodiac'ın yarım asırdır çözülemeyen şifreli mesajları üzerinde çalışan araştırmacılar, iki farklı kodun içinde aynı ismin gizli olduğunu tespit etti. Yapay zeka ve kriptografi yöntemleriyle yapılan incelemelerde öne çıkan "Marvin Merrill" ismi, 50 yıllık faili meçhul cinayetler dosyasında büyük heyecan yarattı.

50 YILLIK MUAMMA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Kuzey Kaliforniya ve San Francisco Körfez Bölgesi'nde 1960'ların sonunda işlediği cinayetlerle bilinen ve Zodiac olarak anılan seri katilin sırrı çözülüyor olabilir. Katilin Nisan 1970 tarihinde San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği Z13 kodlu şifre ile Temmuz 1969 tarihli Z408 şifresinin sonundaki çözülemeyen 18 karakterlik kısım üzerinde çalışan araştırmacılar ezber bozan bir bulguya ulaştı.

Kriptografi uzmanları ve bağımsız araştırmacılar, gelişmiş yapay zeka araçları ve harf frekans analizlerini kullanarak iki ayrı şifreli metni inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, her iki bağımsız kodun da aynı ismi işaret ettiği ortaya çıktı.

İKİ AYRI KODDA AYNI İSİM

İsveçli amatör araştırmacı Thomas Hefner ve bağımsız araştırmacı Alex Baber, şifreli metinlerdeki dolgu harflerini eleyip matris analizleri uyguladığında "Marvin Merrill" ismine ulaştı. 13 karakterden oluşan Z13 şifresi ile Z408'in sonundaki Z18 kodunun aynı kapıya çıkması, uzmanlar tarafından matematiksel bir tesadüfün ötesinde değerlendirildi.

Eski NSA Kod Oluşturma ve Kırma Bölüm Başkanı Ed Giorgio, iki farklı kodun aynı ismi üretmesinin hipotezi güçlü kıldığını belirterek, "İki bağımsız kodun aynı ismi üretmesi, bu durumu basit bir tesadüften çok daha tutarlı kılıyor" dedi.

KARA YILDIZ ÇİÇEĞİ CİNAYETİYLE DE BAĞLANTILI OLABİLİR

Araştırmacı Alex Baber, ulaşılan "Marvin Merrill" ismini Chicago doğumlu bir askeri gazi olan ve zaman zaman bu soyadını kullanan Marvin Margolis ile ilişkilendirdi. Baber, şüpheli ismin sadece Zodiac cinayetleriyle değil, 1947 yılında Los Angeles'ta işlenen ve Kara Yıldız Çiçeği olarak bilinen Elizabeth Short cinayetiyle de bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Katil, 1970'te gönderdiği mektupta ismini kodun içine sakladığını iddia etmiş ve müfettişlerin kodu çözdüğünde kendisini bulacağını öne sürmüştü. Ancak kısa metinlerin farklı yöntemlerle farklı sonuçlar üretebilmesi nedeniyle bağımsız uzmanlar henüz kesin bir fikir birliğine varmış değil.

Resmi makamlar söz konusu ismin cinayetlerle olan bağını henüz doğrulamadı. Soruşturma yetkilileri ortaya atılan yeni iddiaları incelemeyi sürdürüyor.