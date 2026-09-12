3 milyon için İBB karar verdi! Bir gün sürecek

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşım seferleri için kritik bir karar alındı. 2,8 milyon öğrencinin yaşadığı megakentte İstanbulkart sistemine bağlı tüm toplu taşıma araçları belirli saatler arasında yolculara ücretsiz hizmet verecek.

📢 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır.



🎒 Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için mutlu, başarılı ve… pic.twitter.com/BjMp4ougTy — Ulaşım İstanbul (@ulasimistanbul) September 12, 2026

SEFERLER SABAH ERKEN BAŞLAYACAK

Ulaşım İstanbul tarafından duyurulan karara göre uygulama sabah 06.00 ile 16.00 saatleri arasında geçerli sayılacak. Düzenleme kapsamında İETT otobüsleri, metro ağları ve Şehir Hatları vapurları öğrencilerin yanı sıra tüm yurttaşlara kapılarını bedelsiz açacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Okulların açıldığı ilk günde yollardaki araç yükünü hafifletmek ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla devreye sokulan hizmetle yeni eğitim dönemi öncesinde öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini ileten idare, toplu taşıma kullanımının tercih edilmesini önemle vurguladı.