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Halk TV Türkiye 3 kez tutuklanan Deniz Göktaş'tan mektup: Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor

3 kez tutuklanan Deniz Göktaş'tan mektup: Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor

Komedyen Deniz Göktaş Kadıköy'de kendisine destek için bir araya gelenlere cezaevinden yazdığı mektupla seslendi. 3 kez tutuklanmasına tutuklanmasına atıf yapan Göktaş "Yani Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor." dedi.

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3 kez tutuklanan Deniz Göktaş'tan mektup: Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor

"Ölü Deniz" isimli gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve hakkında hazırlanan iddianamede 12 yıla kadar hapsi istenen komedyen Deniz Göktaş için Kadıköy'de eylem düzenlendi.

Süreyya Operası önünde gerçekleştirilen eyleme Deniz Göktaş, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Cezaevinden bir mesaj gönderdi. Kendisi gibi komedyen olan arkadaşı Akın Aslan tarafından okunan mesajında Göktaş, hakkında verilen üç ayrı tutuklama kararına atıfta bulundu.

"Ben bu hafta üç defa tutuklandım, hem de cezaevindeyken." diyen Göktaş, mesajında "Yani Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

3 kez tutuklanan Deniz Göktaş'tan mektup: Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor - Resim : 1

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"KARATEPE'NİN ASİ ÇOCUĞU..."

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarıyla 63 gündür tutuklu bulunan Deniz Göktaş mesajında şunlara yer verdi:

​"Sanki Süreyya Operası'nın önünden geçerken bir kalabalık görmüşüm, 'Ne eylemi acaba?' diye içlerine sokulmuşum ve eylem benim hakkımdaymış gibi bir gün. N'aber? Nasıl geçti haftanız? Ben bu hafta üç defa tutuklandım, hem de cezaevindeyken. Yani Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor. Onun dışında iyiyim. Siz de iyi olun. Hepinize sevgiler, iyi ki varsınız."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Komedyen Tutuklama Tekirdağ Cezaevi
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