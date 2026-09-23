3 araç tünelde birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan Artvin-Erzurum kara yolunun 66’ncı kilometresindeki T-26 Tüneli’nin içinde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazaya 2 TIR ve 1 kamyonet karıştı. İbrahim Yıldırım’ın yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonet, karşı yönden gelmekte olan 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı TIR’larla çarpıştı.

İRAN UYRUKLU SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada TIR sürücülerinden İran uyruklu Nadir Meyranver’in hayatını kaybettiği belirlendi, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onları hastaneye kaldırdı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

(DHA)