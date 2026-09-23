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Halk TV Türkiye 3 araç tünelde birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

3 araç tünelde birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde T-26 Tüneli’nde 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada İran uyruklu sürücü Nadir Meyranver hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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3 araç tünelde birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan Artvin-Erzurum kara yolunun 66’ncı kilometresindeki T-26 Tüneli’nin içinde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazaya 2 TIR ve 1 kamyonet karıştı. İbrahim Yıldırım’ın yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonet, karşı yönden gelmekte olan 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı TIR’larla çarpıştı.

3 araç tünelde birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı - Resim : 1

İRAN UYRUKLU SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada TIR sürücülerinden İran uyruklu Nadir Meyranver’in hayatını kaybettiği belirlendi, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onları hastaneye kaldırdı.

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YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Artvin Trafik Kazası
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