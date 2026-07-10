29 kişiye mezar olmuştu! Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında ara karar

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024 tarihinde bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan feci yangınla ilgili davanın 15'inci duruşması görüldü. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulunurken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda yer aldı. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda verdiği ara kararla birlikte tutuklu 4 sanığın mevcut durumlarının devamına ve adli kontrol tedbirleri bulunan sanıkların bu tedbirlerinin sürdürülmesine hükmetti.

30 EKİM TARİHİNE ERTELENDİ

Görülen duruşmada bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Duruşma 30 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

2 Nisan 2024 tarihinde İstanbul, Beşiktaş'a bağlı olan Gayrettepe mahallesindeki Masquerade Club'da meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 29 kişi öldü. (DHA)