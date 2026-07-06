24 yıl hapisle aranan uyuşturucu taciri çorba içerken yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Hasan Girgin, restoranda çorba içerken bekçileri görünce kaçtı. Ara sokakta yakalanan ve GBT sorgusu yapılan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Alidede Mahallesi'nde devriye görevini yürüttüğü sırada restoranda çorba içen Hasan Girgin, bekçileri görünce koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçması üzerine bekçiler takibe başladı.
ARA SOKAKTA YAKALANDI
Kovalama sırasında ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli Hasan Girgin, bekçilerin takibi sonucu yakalandı.
GBT SORGUSUNDA KESİNLEŞMİŞ CEZASI TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, yakalanan şahsın kimliği Hasan Girgin olarak tespit edildi. Yapılan sorgulamada Girgin'in, ‘uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
ADLİYENİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ekipler tarafından gözaltına alınan Hasan Girgin, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Girgin, önce adliyeye sevk edildi, ardından da cezaevine gönderildi.