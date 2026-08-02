23 yaşındaki Şahin 3’üncü kattan düşerek öldü! İnceleme başlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3'üncü kattan düştüğü iddia edilen 23 yaşındaki Şahin Kurt, hayatını kaybetti.

Olay, sabahın erken saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Şahin Kurt, nedeni henüz netleşmeyen bir şekilde evin üçüncü katından düştü. Ailesi, genç adamı yerde hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma birimleri yönlendirildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BEKLENİYOR

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada gerçekleştirilen ön otopsi sonrasında, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Kurt'un cesedi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)