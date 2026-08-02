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Halk TV Türkiye 23 yaşındaki Şahin 3’üncü kattan düşerek öldü! İnceleme başlatıldı

23 yaşındaki Şahin 3’üncü kattan düşerek öldü! İnceleme başlatıldı

23 yaşındaki Şahin Kurt, 3'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından gencin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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23 yaşındaki Şahin 3’üncü kattan düşerek öldü! İnceleme başlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3'üncü kattan düştüğü iddia edilen 23 yaşındaki Şahin Kurt, hayatını kaybetti.

Olay, sabahın erken saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Şahin Kurt, nedeni henüz netleşmeyen bir şekilde evin üçüncü katından düştü. Ailesi, genç adamı yerde hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma birimleri yönlendirildi.

23 yaşındaki Şahin 3’üncü kattan düşerek öldü! İnceleme başlatıldı - Resim : 1

KESİN ÖLÜM NEDENİ BEKLENİYOR

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Burada gerçekleştirilen ön otopsi sonrasında, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Kurt'un cesedi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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