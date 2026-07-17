225 milyonluk vurgunda 'adrese teslim' kadro çelişkisi! Firari öğretim görevlisinin eşi tutuklandı

Antalya'da sağlık teknikerliğinden öğretim görevliliğine özel şartlı ilanlar ve şaibeli görevlendirmelerle yükselen Fatih A.'nın, meslektaşlarından 225 milyon lira toplayarak Fransa'ya kaçmasının ardından soruşturmada ilk tutuklama gerçekleşti. Kurum içindeki denetimsizlik zinciriyle büyüyen ve doktorların tapularını devretmesine kadar uzanan sistemin merkezindeki şüphelinin, daha önce serbest bırakılan hemşire eşi Fatma A. cezaevine gönderildi.

İLK TUTUKLAMA EŞE GELDİ, KIRMIZI BÜLTEN GÜNDEMDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sağlık camiasından milyonlarca lira toplayan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Fatih A. hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 Temmuz 2026 tarihinde Fransa'ya kaçtığı tespit edilen Fatih A.'nın yaptığı yazılı açıklamanın ardından dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre ilk aşamada gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan eşi Fatma A., yeniden gözaltına alındı. Mahkeme, para transferlerine aracılık ettiği öne sürülen Fatma A.'yı tutukladı.

Savcılık; şüphelinin yurt dışındaki bağlantılarını, para hareketlerini, tapu devirlerini ve diğer mali işlemlerini çok yönlü olarak inceliyor. Emniyet makamları, şüphelinin yurtdışına çıktığını kesinleştirdikten sonra Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarma ihtimalini gündeme aldı.

İlk gözaltı sürecinde suçlamaları reddeden Fatma A., eşinin ek gelir olsun diye ağabeyi üzerine emlak ofisi açtığını, 2 çocukları olduğunu, eşi giderken vedalaşmadıklarını kaydetti. İfadesinde eşinin 'İstanbul'a gidiyorum' diye çıktığını belirten Fatma A. şu beyanlarda bulundu: “Yaptığı hiçbir şeyi bilmiyordum. Eşim ya da müştekiler benim üzerime para yatırmadı. Müştekilerden birinin avukatı beni arayarak eşimin kaçtığını söyledi, bu şekilde haberdar oldum. Kullandığım araba kiralık. Yaşam tarzımızda hiçbir değişiklik olmadı. Eşimle birlikte yurt dışına gidiyorduk. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

ABD BORSASINDA KAZANÇ VAADİ VE 225 MİLYONLUK AĞ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Fatih A., kendi geliştirdiği bir robot yazılımı ve algoritma üzerinden ABD borsasında döviz bazlı, özellikle gece saatlerinde 'risksiz' yüksek kazanç sağladığını öne sürdü. Şüpheli, bu vaatle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlar ile sağlık çalışanlarından yüksek miktarlarda para topladı. Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran A.M., M.A., S.H.S., S.Ö., O.K., Ş.Ş., N.Y. ve S.T.Ç. isimli profesör, doktor ve sağlık çalışanları, Fatih A. hakkında yaklaşık 225 milyon TL dolandırıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldu.

Sisteme dahil olan mağdurların bir bölümü döviz, bir bölümü Türk lirası verirken, bazı sağlık çalışanları sisteme girebilmek için kredi çekti. Soruşturma makamları, mağdurların ev veya diğer taşınmazlarını da işlemleri kolaylaştırması gerekçesiyle tapuda Fatih A.'nın adına tescil ettirdiğini tespit etti. Avukatlar, bazı kişilerin şikâyetçi olmaktan çekindiğini belirterek mağdur sayısının artabileceğine dikkat çekiyor. Dosyadaki detaylara göre Fatih A. önce ABD'ye gitmeyi planladı, ancak şikayetlerin erken başlaması üzerine rotasını Fransa'ya çevirdi.

ŞARTLARI ÖZEL HAZIRLANAN KADRO VE JÜRİDEKİ MAĞDURLAR

Erciyes Üniversitesi Sosyal Hizmetler Meslek Yüksekokulu mezunu olan ve bir dönem aynı üniversitede paramedik olarak görev yapan Fatih A., 2008 yılında KPSS ile Akdeniz Üniversitesi'ne sağlık teknikeri olarak atandı. Sağlık teknikerliğinden öğretim görevlisi kadrosuna geçiş süreci ise üniversite içindeki denetim mekanizmalarını tartışmaya açtı.

Fatih A., 11 Eylül 2017 ile 26 Haziran 2019 tarihleri arasında yüksek lisansını tamamladı. Kısa süre sonra, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı için açılan kadro ilanına başvurdu. İlanda yer alan 'Tıp bilişimi veya biyoistatistik ve tıp bilişimi alanında yüksek lisans sahibi olmak ve ders verme tecrübesi bulunmak' şartları doğrultusunda 23 Ekim 2019'da başvurusunu yapan Fatih A., 22 Kasım 2019'da öğretim görevlisi olarak atandı.

İlandaki 'ders verme' şartını sağlaması için Fatih A.'nın, kadro atamasından önce 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İlk ve Acil Yardım alanında ders vermek üzere Enformatik alanında görevlendirildiği ortaya çıktı. Bu görevlendirmeyi onaylayan yöneticinin ve Fatih A.'nın yüksek lisans jürisinde yer alan bazı akademisyenlerin de ilerleyen süreçte yatırım vaadiyle para vererek mağdur listesine eklendiği belirlendi. Şüpheli, yıllar içinde akademik ve hastane çevresinde oluşturduğu bu ilişkileri doğrudan paraya çevirdi.

HASTANEDEN DANIŞMANLIK MAAŞI VE ESKİ REKTÖRÜN AÇIKLAMASI

Fatih A.'nın öğretim görevlisi olarak atanmasının ardından, aynı dönemde hastanede 'danışmanlık' adı altında döner sermayeden pay aldığı da kayıtlara geçti. Dönemin başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın talebiyle hastane acil afet yönetimi ve çalışan güvenliği konularında danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen Fatih A.'ya yapılan bu ödemeler 17 Ağustos 2020 tarihine kadar sürdü ve ancak mevcut yönetim döneminde kesildi.

Fatih A.'nın öğretim görevliliğine uzanan akademik yükselişinin gerçekleştiği dönemin Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise, şüpheliyle parasal ilişkisi olduğu iddialarına yanıt verdi. Kendisinin para verenler arasında olduğuna dair iddiaları yalanlayan Prof. Dr. Mustafa Ünal, şu açıklamayı yaptı:

“Allah'a şükür benim hiçbir şeyim yok. Çok şükür o konuda rahatım. Hiçbir parasal ilişkim yoktu. Birkaç gündür arkadaşlar beni de arıyor, 'Hocam Profesör M. diye bir şey geçiyor medyada' ama benim hiçbir şeyim yok çok şükür, ben değilim."