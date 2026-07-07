225 milyonluk vurgunda mağdur sayısı artıyor! Meslektaşlarını dolandıran akademisyen firarda

Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Fatih A. hakkında "yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık" iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Fatih A.’nın topladığı paralarla yurt dışına kaçtığının belirlenmesinin ardından, aynı yöntemle mağdur edilen yeni isimler de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni mağdurların da şikâyet dilekçesi vermesiyle birlikte dosyadaki davacı ve şikâyetçi sayısı artış gösterdi.

DİJİTAL İZLERİNİ SİLEREK SIRRA KADEM BASTI

Hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Doktor Öğretim Üyesi Fatih A.’ya şu ana kadar ulaşılamadı. Emniyet birimlerinin yaptığı teknik incelemelerde, şüphelinin takibi engellemek amacıyla kullandığı tüm cep telefonu hatlarını ve sosyal medya hesaplarını tamamen kapattığı ortaya çıktı. İletişim kanallarını keserek izini kaybettiren firari akademisyeni arama çalışmaları sürüyor.

DOKTORLARI KENDİ GELİŞTİRDİĞİ ALGORİTMAYLA AĞINA DÜŞÜRDÜ

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre dolandırıcılık faaliyeti, Fatih A.'nın kendi geliştirdiğini öne sürdüğü bir borsa algoritması ve mobil aplikasyon üzerinden yürütüldü. Şüpheli öğretim üyesi, bu sistemi kullanarak ABD borsasında yüksek kazanç elde edeceğini vadetti ve kendi meslektaşları olan çok sayıda doktor ile sağlık çalışanından kaynak sağladı. Fatih A., bu yöntemle mağdurlardan topladığı nakit paralar ve kendi üzerine tescil ettirdiği gayrimenkullerle birlikte yaklaşık 225 milyon lira değerinde bir hacme ulaştıktan sonra yurt dışına kaçtı.

MAĞDURLARIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yüksek kazanç vaadiyle varlıklarını kaybeden doktor ve sağlık çalışanlarının adli makamlara giderek suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkardı ve emniyet ekipleri zanlının yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlattı.

ŞÜPHELİNİN EŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, firari adli zanlı Fatih A.'nın eşi F.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Emniyet ve savcılık birimlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.