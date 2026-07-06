Akdeniz Üniversitesi'nde görevli akademisyen hakkında yakalama kararı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde görevli bir doktor öğretim üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AKADEMİSYEN '225 MİLYON LİRA İLE YURT DIŞINA KAÇTI' İDDİASI

İddiaya göre Fatih A., kendisinin geliştirdiği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle bazı doktor ve sağlık çalışanlarını dolandırdı.

Fatih A.'nın, mağdurlardan topladığı 225 milyon lira değerindeki nakit para ve üzerine tescil ettirdiği bazı gayrimenkullerle yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Dolandırıcılık mağdurlarının şikayeti üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, öğretim üyesinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Fatih A.'nın eşi F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli Fatih A.'yı arama çalışmaları ise sürüyor. (AA)