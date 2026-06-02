21 ilde IŞİD operasyonu: 70 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, 21 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları ve propaganda faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA YÜRÜTTÜLER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, IŞİD terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı kişi ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finansman sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD'in propagandasını yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. (DHA)