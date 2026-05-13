Son Dakika | 47 ilde IŞİD operasyonu: 324 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 47 ilde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü.

YÜZLERCE GÖZALTI VAR!

Yapılan açıklamada, haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağladığı belirlenen ve geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; -Haklarında aranma kaydı bulunan, -Örgüte finansal destek sağlayan ve -Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."