Milli takımda kadro dışı kalacak ilk 6 isim ortaya çıktı

2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesi geniş kadroyu FIFA'ya bildirecek.

9 ismi kadro dışı bırakması geren ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR GÜNDÜ"

Kuzey Makedonya maçı öncesi kadro dışı kalacak isimlere dair konuşan Vincenzo Montella, "Maç bitmeden kadro verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti. Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü” ifadelerini kullandı.

İLK 6 İSİM ORTAYA ÇIKTI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; kadro dışı kalacak 6 isim ortaya çıktı. Yürekli, Ersin Destanoğlu Ahmetcan Kaplan Mustafa Eskihellaç Yusuf Sarı Atakan Karazor ve Yusuf Ayçiçek'in FIFA'ya bildirilecek listede yer almayacağını iddia etti.