Son Dakika | 2026-KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE

Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adaylar, belirtilen adres üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Böylece adaylar için sonuçlar erişime açıldı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı.