20 yıldır kayıp sanılıyordu: Ailesi katletmiş, 2 çocuğu da tutuklandı!

Kırşehir'in Akpınar ilçesi Köşker köyünde 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel’in 20 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yürüttüğü soruşturmada 4 ilde alınan tanık beyanları, 3 ay süren adli dinlemeler ve teknik incelemeler sonucunda ailenin çelişkili ifadeleri ile ilgisizliği tespit edildi.

10 Ekim 2026'da 3 ildeki 6 adrese düzenlenen operasyonla anne ve 6 çocuğu gözaltına alındı. Aile fertlerinin itirafı ve yer göstermesiyle köy arazisinde maktule ait kemik parçaları bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden maktulün çocukları L.G. ve B.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer çocuğu Z.G. adli kontrolle serbest bırakıldı, kalan aile üyeleri ise savcılıktan salıverildi.

20 YILLIK CİNAYET 4 İLDE ALINAN TANIK İFADELERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Güzel olayına ilişkin "kasten öldürme" suçundan çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde aile fertleri ve diğer şüpheliler hakkında 3 ay boyunca "İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması" kararı alınarak adli dinleme yapıldı. Bu süreçte 4 ayrı ilde, civar ilçe ve köylerde 11 kişinin tanık sıfatıyla ifadeleri alındı.

Maktul Rıza Güzel'le ilgili farklı illerdeki hastane kayıtları incelenirken, ilgili kurumdan olay tarihlerine ait uydu ve hava fotoğrafı görüntüleri talep edildi. Ayrıca şehirlerarası otobüs terminalleri ile otobüs seferlerinin kontrolleri de sağlandı.

ŞÜPHELER AİLEYE YÖNELDİ: KORSAN TAKSİCİLİK VE EVDEKİ BİTMEYEN KAVGALAR

Kayıp olduğu bildirilen Rıza Güzel'in olay tarihinde köyden hiç ayrılmadığı, sürekli bir işte çalışmayıp köyde ikamet ettiği, korsan taksicilik yaptığı, günlük alkol aldığı ve evde sürekli aile içi kavgaların yaşandığı tespit edildi. Bu durum üzerine jandarma ekipleri araştırmalarını aile üyeleri üzerinde yoğunlaştırdı. Aile bireylerinin olaya karşı ilgisizliği, çelişkili beyanları, alınan dinleme tapeleri, bölgedeki araştırmalar ve tanık ifadeleri bir araya getirilerek düğüm tamamen çözüldü.

İTİRAF SONUNDA GELDİ: KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Ekim 2026'da 3 ilde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan aile fertlerinden anne ve 6 çocuğunun itirafları ile yer göstermeleri sonucunda, Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları Köşker köyü arazisinde gömülü halde bulundu.

2 ÇOCUĞU DA TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan maktulün çocukları L.G. ve B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Z.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlılar ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

AKIN GÜRLEK'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyasının yeniden incelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi." (AA)