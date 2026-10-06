20 yıl önce denemek için ekmişlerdi: Artık yılda yüzlerce ton üretip ihraç ediyorlar

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 20 yıl önce deneme amacıyla toprağa bırakılan bal kabağı tohumları, bölge köylüsünün kaderini değiştiren büyük bir gelir kapısına dönüştü. Yarımca köyünde başlayan üretim atağı, sınırları aşarak bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştırıldı.

YILDA BİN 200 TON ÜRETİLİYOR

Merhum Mikail Ercan'ın başlattığı deneme ekimi, kendine has aroması ve yüksek verimiyle kısa sürede tüm köye yayıldı. Arazilerini dev mahsullerle dolduran Yarımca sakinleri, köy genelinde yıllık bin 200 ton rekolteye ulaştı.

Kabak yetiştiriciliğini merhum komşusundan devraldığını anlatan çiftçi Engin Çalışkan, üretim serüvenini gururla aktardı. Üretimin başlangıcını anlatan Çalışkan, "Kabak üretimini 20 sene önce Mikail amcamızdan gördüm. Biz Mikail amca sayesinde bu işe başladık, 20 senedir bal kabağı üretimine devam ediyoruz" dedi.

Geleceğe dair hedeflerini paylaşan Çalışkan, "Bu işi daha da büyütmeye niyetim var. İnşallah daha iyi olur" ifadelerini kullandı. Başarılı üretici, bu sezon kendi işlettiği 30 dönümlük arazisinden yaklaşık 180 ton mahsul elde etmeyi bekliyor.

İLK SEVKİYAT KIBRIS'A YAPILDI

Hasat edilen ürünlerin büyük kısmının iç pazara sunulduğunu belirten Çalışkan, ilk yurt dışı adımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 10 tonluk ürün gönderdi. Ürünlerin gördüğü yoğun ilgiden memnun olduklarını söyleyen çiftçi, en büyük hedeflerinin Elazığ kabağını Avrupa sofralarına ulaştırmak olduğunu belirtti.

Dış pazar hedeflerini sürdüreceklerini vurgulayan Çalışkan, "Kıbrıs'a ilk defa ihracat gerçekleştirdik, aracı firmalarla bunu sürdüreceğiz. Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Ürünlerini iç pazardaki büyük şehirlere de ulaştırdıklarını kaydeden Çalışkan, "İstanbul, Erzurum, Van, Sivas, Kayseri gibi illerimize de bal kabaklarımızı gönderiyoruz. Çalıştığımız tüccarlar bizden memnun, bunu ilerletmeyi düşünüyoruz" dedi.

Bölgedeki diğer çiftçilerin de benzer adımlar attığını belirten Çalışkan, "Bize bakan çiftçilerimiz de üretimine başlıyor. Yarımca köyünün bal kabağıyla anılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Köyün adını kültürel etkinliklerle duyurmak istediklerini aktaran üretici, "Yarımca köyünde bal kabağı festivali yapmayı hedefliyoruz" sözleriyle vizyonunu açıkladı.

BABASININ MİRASINI YAŞATIYOR

Köydeki ilk tohumları eken merhum Mikail Ercan'ın oğlu İlhan Ercan, babasından kalan bu kıymetli mirası yaşatmaktan gurur duyuyor. Toprak yapısının ürüne büyük lezzet kattığını bildiren üretici, köydeki pek çok ailenin bal kabağı sayesinde geçim kaynağı yarattığını söyledi.

Babasının vefatının ardından üretimi devraldığını belirten İlhan Ercan, "2019'da babam vefat etti, babamdan sonra da ben devam ediyorum" dedi. Komşularıyla omuz omuza çalıştıklarını dile getiren Ercan, "Komşularımızla beraber bal kabağı ekiyoruz. Çok müthiş bir bal kabağı yetiştiriyoruz, aroması ve tadı gerçekten güzel" şeklinde konuştu.

İL GENELİNDE 4 BİN TONLUK HASAT

Elazığ'ın tarımsal potansiyelini değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, kentin iklim ve su kaynaklarıyla üretimde öne çıktığını vurguladı. Kent genelinde yıllık ortalama 4 bin ton bal kabağı yetiştirildiğini bildiren Taşkesen, Kovancılar bölgesinde artan üretimin yerel ekonomiye can suyu olduğunu kaydetti.

Üreticilerin dar alanlardan yüksek verim elde ettiğine dikkat çeken Taşkesen, "Üreticilerimiz küçük alanlarda çok önemli miktarlarda ürün elde ederek bunu pazarlıyor. Suya yakın bölgelerde bu şekilde farklı ürünler de yetiştirerek bir katma değer oluşturuluyor" dedi. Hasadın bereketli geçmesini temenni eden Taşkesen, "Bal kabağı hasadının çiftçilerimize ve ilimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.

Tarımsal çeşitliliği artırmayı sürdüreceklerini aktaran Taşkesen, "Ürün çeşitliliğinin ve üretim kaynaklarının artması, üretimde elde edilen verimin yüksek olması bizim açımızdan değerli" değerlendirmesini yaptı. Bölgedeki uyum başarısına işaret eden İl Müdürü, "Özellikle Kovancılar bölgesinde bal kabağının adaptasyonu çok iyi oldu. Bu şekilde ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz" sözleriyle planlanan desteği duyurdu.

(AA)