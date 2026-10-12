2 öğrenci yurttan atıldı: Üniversitede gençlerden oturma eylemi

Gebze Teknik Üniversitesi'nde iki öğrencinin KYK yurdundan atılmasına ve yurttaki şartlara tepki gösteren gençler, yurt önünde oturma eylemi yaptı.

Eylemde, KYK Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki şartlara da dikkat çekilerek "Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu yönetimi keyfi biçimde barınma hakkımızı engelleyerek eğitim hakkımıza da zarar vermektedir." denildi.

2 ÖĞRENCİ YURTTAN ATILDI

Gebze Teknik Üniversitesi Nilüfer Hatun Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler K.A. ve B.D. hakkında geçen nisan ayında disiplin soruşturması başlatıldı.

K.A. hakkında buzdolabının yerini değiştirdiği, B.D. hakkında ise çarşaf kirlettiği gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Soruşturma neticesinde her iki öğrencinin de yurttan atılmasına karar verildi.

GTÜ'LÜ GENÇLERDEN ARKADAŞLARINA DESTEK

GTÜ öğrencileri, arkadaşlarına destek vermek amacıyla bugün KYK yurdu önünde bir araya geldi.

Oturma eyleminde yaptığı basın açıklamasında yurt yönetimi tarafından çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten B.D., şöyle konuştu:

"Üniversitemizin içerisinde yer alan Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan iki kadın öğrenci olarak önce yurt yönetimi tarafından sistematik baskı ve mobbinge maruz kaldık, ardından da geçen hafta yurttan haksız bir şekilde atıldık. Yurtta yaşadığımız sorunları ve usulsüzlükleri dile getirip bu sorunlarla ilgili hukuki yollara başvurarak hakkımızı aradığımız için yurt yönetiminin baskısına maruz kaldık."

Kocaeli Barış Gazetesi'nde yer alan habere göre; yurt yemekhanesinde hijyen kurallarına dikkat edilmediğini de belirten öğrenci, maruz kaldıkları şartları şu ifadelerle anlattı:

"Öğrenciler olarak yemeklerden kıl benzeri yabancı maddeler çıktığını dile getirdiğimizde yurt yönetimi bize 'Bu paraya ne bekliyorsunuz?' diyordu. Yurtta kalan arkadaşlar olarak yemeklerin düzelmesi için CİMER’e toplu şikayette bulunduk. Yurt yönetimi bizi bu şikayetleri örgütlemekle suçladı. Buradan soruyoruz: Öğrencilerin her gün yedikleri yemeğin hijyen ve sağlık açısından düzgün olmasını istemek disiplin suçu mudur? Yurt çevresinde beslediğimiz ve sevdiğimiz kedilerden birine yurttaki memurlardan birinin yeğeni zarar verdi.

Yaralı kediyi veterinere götürmek istedik ancak aynı yurt memuru buna izin vermedi ve kedi hayatını kaybetti. Yurttakiler olarak buna tepki gösterdik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu yüzden de yine yurt yönetiminin baskısına maruz kaldık; öğrencileri örgütlediğimiz söylendi. Yurt çevresinde o güne kadar beslenmesinde herhangi bir sorun görülmeyen hayvanların beslenmesi yasaklandı. Öğrenciler olarak kendi hazırladığımız kedi evleri toplatıldı. Hasta kedileri veterinere götürmek için kullanılan ve Hayvanları ve Doğayı Koruma Kulübü’nün eşyası olan taşıma kutuları içeri alınmadı."

"PERSONEL YURTTA KINA GECESİ DÜZENLEDİ"

Personelin yurt içerisinde kına gecesi yaptığını da öne süren öğrenci, son olarak şunları söyledi:

"Buradan soruyoruz: Aynı kampüsü paylaştığımız hayvanların haklarını savunmak ne zamandan beri disiplin suçu oldu? Yine aynı memur kendi kına gecesini yurt binasında, öğrencilerin etüt odalarının olduğu katta, yurtta çalışan personeli mesai saatleri içerisinde kına hazırlıkları için çalıştırarak düzenledi. Kına gecesinin olduğu gün yurtta temizlik yapılmadı; öğrencilere verilen yemekler ise tam pişmemiş ve eksik hazırlandı. Kına gecesini tesadüfen memurların WhatsApp durumlarında gördük.

Soruyoruz: Yurtta çalışan bir memur, yurdu ve yurtta çalışan personeli kendi kişisel etkinlikleri için nasıl kullanabilir? Buna karşı çıkmak suç mudur? Yurtta usule uygun olmayan tek şey bu da değildi. Yurtta kalan tüm öğrenciler olarak fiilen katılmadığımız 'hasbihal' gibi isimleri olan etkinliklere rızamız olmadan, imzalarımız kopyalanarak katılmış gösterildik. Bunu da e-Devlet hesaplarımızı kontrol ettiğimizde tesadüfen öğrendik ve CİMER’e şikâyet ettik. CİMER’in 'Öğrenciler imzaları olmadan etkinliklere katılmış gösterilemez' şeklindeki yanıtının ardından yurt yönetimine bunu sorduğumuzda 'Başkasının imzasını kopyalamak suç değil ki' yanıtını aldık."