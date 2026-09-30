Yine KYK yine skandal: Yemeklerden kurt ve böcek çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, bir kez daha hijyen sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılaması gereken öğrencilerin önüne konan yemeklerde kurt ve böcek çıktı. Yurt yemekhanesinde kendilerine sunulan yemeklerde kurt ve böceklerle karşılaşan öğrenciler, duruma büyük tepki gösterdi. Öğrenciler, benzer sorunları daha önce de defalarca yurt yönetimine ilettiklerini ancak kalıcı bir çözüm sağlanmadığını belirterek, karşılaştıkları manzara karşısında çaresiz kaldıklarını dile getirdi.

"HER GÜN DIŞARIDAN YEMEK YEMEYE BÜTÇEMİZ DAYANMIYOR"

Derinleşen ekonomik koşullarda kısıtlı bütçeleriyle ayakta kalmaya çalışan üniversiteliler, seslerini duyurmaya çalışarak “Bu manzarayı görünce yemek yemek istemiyoruz, mecburen dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Ancak bütçemiz buna elvermiyor. Masaya her oturduğumuzda ‘Bugün yemeğin içinden ne çıkacak?’ korkusu yaşıyoruz. Ailemizin gönderdiği kısıtlı bir harçlıkla, zor şartlarda okumaya çalışıyoruz. Her gün dışarıdan yemek yemeye bütçemiz dayanmıyor; birçoğumuz günü sadece bisküvi veya simitle geçiştirmek zorunda kalıyor” dedi.

Öğrenciler, göstermelik önlemler yerine yurt yemekhanelerinin bağımsız ve düzenli biçimde denetlenmesini, hijyen kurallarının eksiksiz uygulanmasını ve iletilen şikâyetlerin görmezden gelinmeden ciddiyetle ele alınmasını istiyor.

OCAK AYINDA 20’YE YAKIN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yurtta ortaya çıkan böcek vakası, ocak ayında yaşanan gıda zehirlenmesi olayını yeniden gündeme taşıdı. Yurtta yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetler yaşayan yaklaşık 20 kız öğrenci, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alırken, üniversite yönetimi de konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.