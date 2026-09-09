2 kadın halı yıkarken yaşamını yitirdi

Gaziantep merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın terasında halı yıkama işlemi gerçekleştiren 41 yaşındaki Necla Değirmenci ile 34 yaşındaki Aysel Balta, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KADINLAR HASTANEDE KURTARILAMADI

Kadınların elektrik akımına kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki kadın ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Necla Değirmenci ve Aysel Balta kurtarılamadı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGUNA KALDIRILDI

İki kadının cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Elektrik akımına kapılmaya ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

(AA)