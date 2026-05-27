19 gün direnebildi: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Şişli’de Piyalepaşa-Kağıthane Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

FECİ KAZADA AĞIR YARALANDI

Kaza, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30 sularında Halil Rıfat Paşa Mahallesi mevkiinde yaşandı. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi öğrencisi D.T. (17) yönetimindeki motosiklet, tünel içerisinde emniyet şeridinde ilerlerken önündeki başka bir motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, o sırada arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada hem sürücü D.T. hem de motosikletin arkasında oturan sınıf arkadaşı Can Kartal Demirbaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, hayati tehlikesi bulunan Demirbaş'ı acilen ameliyata aldı.

19 GÜN DİRENEBİLDİ... LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Şişli’deki özel bir hastanede 19 gün boyunca yaşam savaşı veren Can Kartal Demirbaş’tan 25 Mayıs günü acı haber geldi.

Aynı zamanda Sarıyer Spor Kulübü’nün altyapısında forma giyen genç sporcunun vefatı üzerine, kazaya karışan motosiklet sürücüsü D.T. yeniden gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen D.T. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Can Kartal Demirbaş için Beşiktaş Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine; Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından genç öğrencinin cenazesi Sarıyer Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sarıyer Spor Kulübü de yayımladığı taziye mesajında, “Merhum sporcumuza Allah’tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi. (DHA)