Sakarya'da feci kaza: 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 yaşındaki Halil Acar hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 yaralı olduğu açıklanırken aralarında, durumu ağır olanlardan olduğu belirtilen 14 yaşındaki Halil Acar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada üçü çocuk toplam yedi kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kaynarca ve Yenikent devlet hastanelerine kaldırıldı.

BİR ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Halil Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer altı yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

