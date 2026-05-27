Bayramın ilk günü acı kaza: 10 yaşındaki Mert Can hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde, 10 yaşındaki Mert Can Koçak babasıyla traktörün içinde seyir halindeyken traktör uçuruma yuvarlandı.

Traktörde bulunan Mert Can Koçak hayatını kaybetti, aracı kullanan babası Yılmaz Koçak ise yaralandı.

10 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde kırsal bölge olan Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Koçak kullandığı traktörde kontrolünü yitirerek uçuruma yuvarlandı. Sürücü Yılmaz Koçak ile yanındaki oğlu Mert Can Koçak savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mert Can Koçak'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazada yaralanan babası Yılmaz Koçak ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Mert Can Koçak'ın cenazesi otopsi amacıyla morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)