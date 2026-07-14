161 kişilik operasyonun dosyasından çıkan uluslararası hesaplaşma! Daltonlar, Boyunlar, Gündoğmuşlar...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üç ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 161 şüphelinin hedefe alındığını duyurdu. Ancak soruşturma evrakları; meselenin sadece yerel bir asayiş operasyonu olmadığını, Bağcılar'dan başlayıp Gürcistan ve Fransa'ya kadar uzanan, uyuşturucu rantı kaynaklı karşılıklı cinayetleri barındırdığını ortaya koyuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmaya ilişkin operasyonları şu ifadelerle açıkladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde, milletimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada; liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturmada ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyonları titizlikle koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza; sahadaki operasyonları başarıyla gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."

ADANA'DAN PARİS'E UZANAN CİNAYETLER ZİNCİRİ

Operasyonun Bakırköy ayağında hedefe konulan ve Bakan Gürlek'in "liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütü" olarak belirttiği yapının arka planında yer alan olaylar, soruşturma dosyasına şu kronolojiyle yansıdı:

Bağcılar ve Esenyurt'ta Kurulan Uyuşturucu Ağı

1989 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğan Halil Ay, ailesi ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yapmaya başladı. İlerleyen süreçte suç örgütü oluşumu içerisine giren Ay, uyuşturucu madde ticaretini artırmak için İstanbul'a taşındı. Özellikle Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kurduğu uyuşturucu ağıyla elde ettiği yasa dışı paraları kullanarak örgütünü finanse etti ve eylem gücünü artırdı.

Haliç Köprüsü'nde Silahlı Saldırı

Halil Ay'ın uyuşturucu temin ettiği Gündoğmuşlar ve Anucurlar örgütleri arasında çatışmalar başladı. Halil Ay, Anucurlar ile ticarete devam ederken Gündoğmuşlar örgütüne olan borcunu ödemedi. Gündoğmuşlar ile hareket eden Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar örgütü üyeleri, 14 Ocak 2023 saat 04.10'da Haliç Köprüsü üzerinde Halil Ay'a yönelik silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıda araçta bulunan Cumali Aslan öldürüldü.

Gürcistan-Abhazya'da Karşı İnfaz

Saldırı sonrasında yasa dışı yollarla yurt dışına giden Halil Ay, Redkitler örgütü lideri Ferhat Delen ile ikili ilişkiler geliştirdi. İki örgütün ortak hareket etmesi ve verdikleri talimatlar sonucunda, Daltonlar örgütü yöneticisi "Yoldaş Dalton" lakaplı Emircan Yılmaz, 24 Mayıs 2023'te Gürcistan-Abhazya'da öldürüldü.

Fransa'da Halil Ay'ın Öldürülmesi ve Yeni Lider

Emircan Yılmaz'ın intikamını almak isteyen Daltonlar örgütü, o dönem Fransa'da firari durumda olan Halil Ay'ın evini tespit ederek silahlı saldırı düzenledi ve Halil Ay'ı öldürdü. Halil Ay'ın ölümünün ardından, suç örgütünün liderliğini 1990 yılı Adana Yüreğir doğumlu amcasının oğlu Abdurrahman Ay üstlendi.

ANKARA VE İSTANBUL'DA HEDEF ALINAN 3 FARKLI GRUP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahla tehdit, gasp ve yağma suçlamalarıyla yürütülen operasyonda, emniyetin hazırladığı hedef listesinde toplam 15 şüpheli yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütü" olarak tanımladığı soruşturmanın hedef listesinde ise Gündoğmuşlar, Boyun ve Daltonlar gruplarına mensup toplam 27 şüpheli tespit edildi. Örgüt bazlı dağılım kayıtlara şu şekilde yansıdı:

Gündoğmuşlar Grubu: 9 şüpheli

Boyun Grubu: 4 şüpheli

Daltonlar Grubu: 14 şüpheli

YENİ LİDER ABDURRAHMAN AY VE 107 KİŞİLİK ÖRGÜT ŞEMASI

Halil Ay'ın Fransa'da öldürülmesinin ardından örgütün başına geçen Abdurrahman Ay yönetimindeki yapının soruşturma dosyasına giren geniş kapsamlı hiyerarşik tablosu da netleşti. Operasyon evraklarında yer alan görev dağılımına göre toplam 107 kişiden oluşan örgüt şeması şu şekilde yapılandırıldı:

Lider: 1 kişi (Abdurrahman Ay)

Yönetici Kadrosu: 4 kişi

Örgüt Üyeleri: 102 ki