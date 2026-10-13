16 yaşındaki Kayra parkta öldürüldü: Katil intihar etti azmettiren ifade değiştirdi

Ankara'da 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın parkta 4 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, "Silah, bıçak ne bulursan al gel" çağrısı yaptığı belirlenen E. Ç. hakkında iddianame hazırlandı. Katil zanlısının cezaevinde intihar ettiği, azmettiricilikle suçlanan şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı dosyada adalet arayan anne Emine Ataman, yetkililere seslenerek "Kanunlarda değişiklikler yapılsın, yavrularımız ölmesin artık" dedi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BABA DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde 9 Haziran tarihinde meydana geldi. 17 yaşındaki T.E.E., parkta eski kız arkadaşı E. Ç.'yi (17) yanında gördüğü 16 yaşındaki Kayra Ataman ile tartıştı. Yaşanan gerginliğin ardından eve giden T.E.E., durumu babası Burak Ehlil'e anlattı.

Bunun üzerine parka giden baba Burak Ehlil ile Kayra Ataman arasında tartışma başladı. Babasının arkasından parka giden ve kavgaya dahil olan T.E.E., Kayra Ataman'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Ataman yaşamını yitirdi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak Ehlil çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Baş şüpheli T.E.E., 8 Ağustos'ta cezaevinde intihar etti. Olay anında T.E.E.'yi parka çağırdığı belirlenen eski kız arkadaşı E. Ç. ise ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOPSİ RAPORU: 3'Ü GÖĞÜSTE TOPLAM 4 BIÇAK DARBESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli E. Ç. hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporu, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın vücudunda 3'ü göğüs bölgesinde kalpte yırtılmaya yol açacak nitelikte, 1'i ise sırtının bel bölgesinde olmak üzere toplam 4 kesici alet yarası tespit edildiği kaydedildi.

'SİLAH, BIÇAK NE BULURSAN AL GEL' ÇAĞRISI VE ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

İddianamede yer alan tespitlere göre E. Ç., olay öncesinde T.E.E.'yi telefonla arayarak parka çağırdı ve "Silah, bıçak ne bulursan al gel" dedi. Dosyaya yansıyan bilgilere göre E. Ç., savcılık sorgusunda bu sözleri sarf ettiğini belirtirken, daha sonraki beyanında bu ifadeleri reddederek çelişkiye düştü.

Soruşturmada bu çelişkilerin yanı sıra tanık ifadeleri ve T.E.E.'nin anlatımları da delil olarak değerlendirildi. T.E.E.'nin annesinin dosyaya sunduğu dilekçede, oğlunun olay yerine E. Ç.'nin ısrarı üzerine gittiğini, telefonda oğluna "Babanla kavga ediyorlar, silah, bıçak ne bulursan al gel" denildiğini aktardığı kayıtlara geçti.

Savcılık, E. Ç.'nin T.E.E. tarafından gerçekleştirilen cinayete "suça teşvik etmek" suretiyle manevi yardımda bulunduğunu belirterek, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu şüpheli T.E.E. hakkındaki dosya ölümü nedeniyle düşerken, baba Burak Ehlil hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

"KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILSIN"

Oğlunu kaybeden anne Emine Ataman, adaletin eksiksiz tecelli etmesini talep ederek yargı mercilerine şu sözlerle seslendi:

"Bir anne için gerçekten dayanılması çok çok zor. Dayanamıyorum. Her gün ölüyoruz. Her gün ölüyorum. Ailemiz perişan oldu. Hepimiz perişanız. Kayra ile beraber biz de öldük. Biz de yaşamıyoruz artık. Öncelikle kavgayı başlatan baba, lütfen alabileceği en yüksek cezayı alsın. Azmettiren eski sevgili, lütfen sayın savcımdan, sayın hakimimden, herkesten destek istiyorum. Lütfen alabileceği en yüksek cezaları alsın. En azından benim oğlumun da kanı yerde kalmasın istiyorum. Artık çok ciddi tedbirler alınsın. Kanunlarda değişiklikler yapılsın. Yavrularımız ölmesin artık. Her geçen gün bir annenin yüreği yanıyor. Her geçen gün bir anne evlat kaybediyor. İnanın o evlatlarımızı çok zor yetiştirdik. Çok zor şartlarda büyüttük. Bu acıları bize yaşatmasınlar."

"SÜREKLİ İFADE DEĞİŞTİRİYOR"

E. Ç.'nin adli makamlar önündeki çelişkili tavırlarına da dikkat çeken anne Ataman, dosyadaki tutarsızlıkları şu şekilde anlattı:

"Önce savcının karşısında 'Silah, bıçak al gel cümlesini hatırlamıyorum söylemiş olabilirim' diyor. Sonra hakimin karşısına geçtiği zaman söylemediğini ifade ediyor. Hakim, 'hatırlamıyorum söylemiş olabilirim dediniz' dediğinde 'hayır söylemedim' diyor. Ama bu kelimeyi söylediği bütün tanık ifadelerinde var. Ayrıca özellikle katilin annesinin vermiş olduğu bir beyan var. Oğlunu ziyarete gittiğinde E. Ç'nin 'silah, bıçak al gel' dediğini söylediğini anlatan özellikle bir beyanı var annenin."