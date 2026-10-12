14 yaşındaki Murat’ın ölümünde yeni ayrıntı: Şüpheli 13 gün önce yapay zekaya sormuş

Sakarya’da, ablasının doğum günü kutlaması için bulunduğu evde başından vurularak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Murat İmrağ’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Cinayet şüphesiyle tutuklanan ve Murat’ın çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen 16 yaşındaki şüpheli Y.D.S.'nin telefonunda yapılan incelemede, olaydan 13 gün önce yapay zekâya gönderildiği belirtilen mesajlar tespit edildi. ATV Haber'in ulaştığı bilgilere göre soruşturma dosyasına girdiği aktarılan yazışmalarda şu sorular görüldü:

“Hangi silahla vurursam adam ölür?”

“Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım?”

“Pompalı tüfek can yakar mı?”

“Kuru sıkı can yakar mı?”

“Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?”

Şüphelinin telefon incelemesinde yeni nesil çetelerle bağlantılı olabileceğine ilişkin emareler de bulundu.

Şüpheli çocuk, ilk ifadesinde Murat İmrağ’ın intihar ettiğini ileri sürdü. Daha sonraki ifadesinde ise silahın yanlışlıkla ateş aldığını savundu.

SİLAH EMEKLİ POLİS DEDEYE AİT

Soruşturmada, Murat’ın ölümüne neden olan silahın tutuklu şüphelinin emekli polis olan dedesine ait olduğu öğrenildi. Silahın evde, kolay ulaşılabilecek bir çekmecede tutulduğu belirtildi.

Murat’ın annesi ise şüphelinin telefonunda, oğlunun ölümüne neden olan silahın markasına ilişkin araştırmalar bulunduğunu ve şüphelinin bu silahla birini öldürmesi hâlinde alacağı cezayı da araştırdığını öne sürdü.

OĞLUNUN SİLAH KULLANMADIĞINI İDDİA ETTİ AMA...

Şüphelinin babası, oğlunun silahlarla ilgisi olmadığını savunarak, “Benim çocuğumun silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse ‘gelin şu böceği alın’ diyen bir çocuktur” dedi. Ancak çocuğun silahlarla çektiği fotoğraflar da telefonunda yer aldı.

İmrağ ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluluğu tespit edilen kişilerin cezalandırılmasını talep etti.