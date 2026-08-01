16 metre yüksekte yürek ısıtan kedi kurtarma operasyonu

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Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında yaklaşık 16 metre yükseklikte mahsur kalan kedi, İtfaiye ekiplerinin geliştirdiği yöntemle kurtarıldı.

16 METRE YÜKSEKLİKTE MAHSUR KALDI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında yaklaşık 16 metre yükseklikte bir kedinin mahsur kaldığını fark eden görevliler, durumu Konya İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, merdivenli araçla kediye ulaşmaya çalıştı. Ancak ekiplerin yaklaştığını fark eden kedi, korkuyla bulunduğu noktadan sürekli yer değiştirerek binanın farklı bölümlerine geçti.

MAMALI KAFESLE KURTARILDI

Kediyi klasik yöntemlerle güvenli şekilde kurtarmanın mümkün olmadığını değerlendiren ekipler, kediye zarar vermeden ve ürkütmeden kurtarmak için alternatif bir yöntem uyguladı.

Kendiliğinden kapanma mekanizmasına sahip özel bir kafes, kedinin bulunduğu noktaya yerleştirildi ve içerisine mama bırakıldı. Bir süre sonra mama kokusuyla kafese giren kedi, otomatik kapanan düzenek sayesinde güvenli şekilde kafes içinde muhafaza altına alındı.

İtfaiye ekipleri daha sonra kafesi bulunduğu yerden alarak kediyi güvenli şekilde aşağı indirdi. (DHA)