16 ilde IŞİD'e operasyon: 51 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde düzenlenen operasyonlarda IŞİD’le bağlantılı 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı IŞİD terör örgütüne jandarma tarafından 16 şehirde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında operasyonlarda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı. 51 şüphelinin; örgüte üye oldukları, örgüte finansman sağladıkları ve çeşitli platformlarda örgütün propagandasını yaptıkları açıklandı.
Bakanlık açıklamasında TEM Daire Başkanlığına, Cumhuriyet Başsavcılarına ve jandarmaya teşekkür etti.
Bakanlık tarafından gelen açıklama şu şekilde:
"16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."