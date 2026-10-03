MİT sessizliğini bozdu: Yanlış bilgilere karşı vatandaşları tek tek uyardılar

Milli İstihbarat Teşkilatı, kamuoyunda yerleşik hale gelen kalıplaşmış algıları yıkmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme rehberi paylaştı. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan dosyada, teşkilat yapısından personel politikasına kadar uzanan konularda doğru bilinen yanlışlar sıralandı.

HER ÇALIŞAN AJAN DEĞİL

Kamuoyundaki en yaygın kanaatlerin aksine kurum bünyesinde görev yapan herkesin ajan olmadığı net bir dille açıklandı. Teşkilat çatısı altında mühendisler, analistler, dil uzmanları ve yazılım geliştiriciler gibi çok farklı uzmanlık alanlarından ekiplerin çalıştığı bildirildi. İstihbaratın yalnızca gizli operasyonlardan ibaret sayılmayacağı, analitik değerlendirme ile teknik unsurların da sürecin temel parçası olduğu kaydedildi.

KAPILAR STAJYERLERE KAPALI

Üniversite öğrencilerinin teşkilatta staj yapabileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Kurum, faaliyetlerinin hassas niteliği ve gizlilik ilkesi gereği öğrencilere yönelik herhangi bir staj programı yürütmediğini vurguladı.

İşe alımlarda torpil veya referans gerektiği iddiasını yalanlayan kurum, başvuruların sadece resmi kariyer sistemi üzerinden kabul edildiğini aktardı. Kadro ihtiyaçları doğrultusunda inceleme yapıldığını belirten yetkililer, başvuru yapmanın doğrudan bir geri dönüş garantisi taşımadığını ifade etti.

FİLMLERDEKİ KURGU GERÇEK DEĞİL

Sinema filmlerinde ve dizilerde işlenen casusluk öykülerinin büyük oranda kurgu barındırdığına dikkat çekildi. Gerçek saha çalışmalarının teknoloji, sabır, derin analiz ve hukuki sorumluluk gerektiren disiplinli bir süreç olduğu vurgulandı. Görev alanının yalnızca Başkent ile sınırlı kalmadığı, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren her noktayı kapsadığı belirtildi.

TELEFONDA ŞİFRE İSTEYENLERE DİKKAT

Siber casusluk ve dezenformasyon gibi dijital tehlikelerin tüm toplumu etkilediğini hatırlatan teşkilat, dolandırıcılık girişimlerine karşı yurttaşları uyardı. Kurumun telefon, mesaj ya da sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde banka şifresi veya onay kodu istemeyeceği bildirildi. Teşkilat adını kullanarak kişisel veri talep eden şüpheli aramalara karşı güvenlik farkındalığının hayati önem taşıdığı kaydedildi.