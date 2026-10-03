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Halk TV Türkiye 10 günde 714 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

10 günde 714 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Türkiye genelinde 75 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bin 297 kişiden 714'ü tutuklandı. 179 kişi adli kontrol alırken 404 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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10 günde 714 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdükleri çalışmalara ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Bakanlığının açıklamasına göre emniyet 75 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Emniyetin 75 şehirde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' düzenlediği operasyonlarda toplamda bin 297 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bin 297 kişinin emniyet ifadelerinin ardından bir kısmı adliyeye sevk edildi. Toplamda 714 kişi uyuşturucu madde sattığı ve başkaca iddialar nedeniyle tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"75 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1.297 şüpheli yakalandı. 714'ü tutuklandı. 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Emniyetin uyuşturucu raporu: Yakalanan kokainin neredeyse yarısı Mersin Limanı'ndanEmniyetin uyuşturucu raporu: Yakalanan kokainin neredeyse yarısı Mersin Limanı'ndan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu İçişleri Bakanlığı Emniyet
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