1,5 yaşındaki bebeğin yaşam savaşı: 3 hastane arasında zamana karşı yarış

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Evde oyun oynadığı sırada yerde bulduğu misketi ağzına atan 1,5 yaşındaki Zeynep O., cismin nefes borusuna kaçması sonucu aniden solunum güçlüğü çekmeye başladı. Nefesi kesilen bebek, ailesinin gözleri önünde yere yığıldı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN DEVLET HASTANESİNE SEVK

Bebeğin durumunu gören ailesi, vakit kaybetmeden Zeynep O.’yu kendi araçlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye ulaştırdı. Özel hastanede yapılan ilk acil müdahalenin ardından, bebeğin durumunun ciddiyeti üzerine ambulans çağrıldı. Zeynep O., sağlık ekipleri eşliğinde hızla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ÜÇÜNCÜ HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İnegöl Devlet Hastanesi’nde doktorların gerçekleştirdiği cerrahi müdahale sonucunda bebeğin nefes borusunu tıkayan misket çıkarıldı. Yabancı cismin çıkarılmasının ardından bir süre daha solunum sıkıntısı yaşamaya devam eden Zeynep bebek, tedbir amaçlı olarak ileri tetkik ve tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

POLİS TAHKİKAT BAŞLATTI

Bebeğin üç ayrı hastane arasında süren kritik tedavi sürecinin ardından polis ekipleri, olayın gerçekleştiği adreste ve süreçle ilgili resmi inceleme başlattı.