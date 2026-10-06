Sivas'ta kaybolan Büşra bebek 26 gündür aranıyor!

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nde 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan geniş çaplı arama operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

Kayıp bebeğin izine ulaşmak amacıyla güvenlik ve arama kurtarma birimleri gece gündüz sahada çalışıyor. AFAD, komando ve jandarma ekiplerinden oluşan 47 personel ve 5 araç bölgede görev yapıyor.

Aramaların etkinliğini artırmak için yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA) aktif olarak kullanılıyor. Güvenliği ve delil bütünlüğünü korumak amacıyla İncedere Yaylası bölgesine giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde gerçekleştiriliyor.

"ŞİDDET SONRASI YERE DÜŞTÜ"

Olayın arka planına yönelik yürütülen adli soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 10 Eylül'de çadırda bebeğini bulamayınca durumu ihbar eden 5 çocuk annesi 27 yaşındaki Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde eşinin bebeği öldürüp araziye bıraktığını öne sürmüş, baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetmişti.

Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin kardeşlerinin yeniden alınan ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi. Çocukların anlatımlarına göre; olay günü baba Yusuf Balıkçı'nın anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladığı, bu sırada babanın sert darbeleriyle annenin kucağındaki bebekle birlikte yere düşüp baygınlık geçirdiği ve ağır darbe alan minik Büşra'nın bu esnada yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Annenin gösterdiği bölgelerde yapılan aramalarda ise henüz herhangi bir bulguya rastlanmadı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheliden; anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amca M.R.B., hala R.B. ile akrabalar Ö.B. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla veya serbest bırakıldı.

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine soruşturmayla ilgili Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınırken, ekipler Büşra bebeğe ulaşmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. (AA)