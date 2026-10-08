140 bin öğrencinin verisi çalınmış olabilir! Yıldız Teknik Üniversitesi skandalı resmen duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) 1 Ekim'den bu yana yaşanan sistem sorunlarının arkasından siber saldırı çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) 7 Ekim tarihli kararıyla üniversitedeki veri ihlali kamuoyuna duyuruldu. İhlalden yaklaşık 140 bin öğrenci ile 4 bin 500 personelin etkilenmiş olabileceği belirtildi. Üniversitenin internet sitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Online Yıldız ve çeşitli başvuru sistemlerine erişim günlerce sağlanamadı.

FİDYE YAZILIMI SALDIRISI TESPİT EDİLDİ

KVKK'nın duyurusuna göre YTÜ'nün sanallaştırma altyapısı ve bu altyapı üzerinde çalışan sunucular fidye yazılımı saldırısından etkilendi. İhlalin 1 Ekim'de başladığı ve aynı gün tespit edildiği belirtilirken, hangi kişisel verilerin etkilendiğinin henüz belirlenemediği açıklandı.

İHLALİN KAPSAMI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenci, personel ve ziyaretçiler olduğu kaydedildi. Mevcut kayıtlara göre ihlalden etkilenmiş olabilecek ilgili kişi sayısının yaklaşık 140.000 öğrenci ve 4.500 personel olduğu, ziyaretçilere ilişkin sayının henüz belirlenemediği, ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin ise belirlenemediği bilgilerine yer verildi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ "TEKNİK ÇALIŞMA" DEDİ

Üniversitenin internet sitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Online Yıldız ve çeşitli başvuru sistemlerine erişim günlerce sağlanamazken, üniversite yönetimi yaşananların nedenine ilişkin öğrencilere açık ve kapsamlı bir bilgilendirme yapmadı. Yönetim 3 Ekim'de yaptığı açıklamada yaşananları yalnızca "teknik çalışma" olarak duyurdu. KVKK'nin kararıyla birlikte sistemlerde yaşanan kesintilerin bir siber saldırı sonucu gerçekleştiği ortaya çıkarken, öğrencilerin hangi verilerinin ihlalden etkilendiği ise hâlâ belirsiz.

KVKK'DAN VERİ İHLALİ DUYURUSU

KVKK'nın duyurusunda, "Veri sorumlusu sıfatını haiz Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; ihlalin 01.10.2026 tarihinde başladığı ve aynı gün tespit edildiği, veri sorumlusunun sanallaştırma altyapısı ve üzerinde çalışan sunucuların fidye yazılımı saldırısından etkilendiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenci, personel ve ziyaretçiler olduğu, mevcut kayıtlara göre ihlalden etkilenmiş olabilecek ilgili kişi sayısının yaklaşık 140.000 öğrenci ve 4.500 personel olduğu, ziyaretçilere ilişkin sayının henüz belirlenemediği, ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin belirlenemediği bilgilerine yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.