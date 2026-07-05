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Halk TV Türkiye 14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı

14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı

İstanbul Şişli'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi.

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Olay, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı.

14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı - Resim : 1

Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti.

14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı - Resim : 2

KOŞARAK KAÇMAYA BAŞLADILAR

Polisleri farkeden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı.

14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı - Resim : 3

Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada direndikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı - Resim : 4

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi.

14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı - Resim : 5

Ayrıca A.K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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