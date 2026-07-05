Halk TV Türkiye 14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı

14 yaşında 470 suç kaydı var: Yankesicilik yaparken yakalandı yine serbest bırakıldı İstanbul Şişli'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi.