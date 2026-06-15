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Halk TV Türkiye 14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar!

14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar!

198 metre uzunluğundaki dev vinç gemisi Saipem 7000, beş römorkör eşliğinde Çanakkale Boğazı'nı geçti. Boğaz, geçiş süresince transit trafiğe kapatıldı.

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14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar!

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan Saipem 7000 vinç gemisi, sabah 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na seyreden gemi, Birleşik Krallık bayraklı Pacific Discovery çapa taşıma gemisi ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörü tarafından çekildi.

14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar! - Resim : 1

Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15 ve Kurtarma-18 römorkörleri gemiye eşlik etti. Boğaz, geçiş boyunca transit gemi trafiğine kapatıldı.

14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar! - Resim : 2

TEK SEFERDE 14 BİN TON KALDIRIYOR

Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000, 198 metre uzunluğunda, 135 metre yüksekliğinde ve 117 bin 812 grostona sahip. Gemi, ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar yük kaldırabiliyor ve 2 bin metreyi aşan derinliklerde boru döşeyebiliyor.

14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar! - Resim : 3

MAVİ AKIM'DA REKOR KIRMIŞTI

Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de 2 bin 150 metre derinliğe 24 inçlik boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar! - Resim : 4

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gemi Çanakkale
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