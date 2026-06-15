14 bin ton kaldıran dev gemi için Boğaz'ı kapattılar!

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan Saipem 7000 vinç gemisi, sabah 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na seyreden gemi, Birleşik Krallık bayraklı Pacific Discovery çapa taşıma gemisi ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörü tarafından çekildi.

Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15 ve Kurtarma-18 römorkörleri gemiye eşlik etti. Boğaz, geçiş boyunca transit gemi trafiğine kapatıldı.

TEK SEFERDE 14 BİN TON KALDIRIYOR

Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000, 198 metre uzunluğunda, 135 metre yüksekliğinde ve 117 bin 812 grostona sahip. Gemi, ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar yük kaldırabiliyor ve 2 bin metreyi aşan derinliklerde boru döşeyebiliyor.

MAVİ AKIM'DA REKOR KIRMIŞTI

Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de 2 bin 150 metre derinliğe 24 inçlik boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

(AA)