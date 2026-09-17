12 il için uyarı verildi: Meteoroloji yağışların zirve yapacağı saati duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin önemli bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji'nin yayımladığı haritada ise yerel kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı görüldü.

Rapora göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların özellikle 12.00-18.00 saatleri arasında geniş bir bölgede etkili olması öngörülüyor.

12 İL SARI KODLA UYARILDI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı verdiği 12 il şöyle:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale.

Haritada özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Göller Yöresi'nde yerel olarak kuvvetli yağışlar öne çıkıyor. Muğla ve Antalya'nın batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimlerinde de sağanakların kuvvetli olması bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yağışların etkili olacağı saatlerde vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kuvvetli sağanaklarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.