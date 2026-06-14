103 kişi Erzurum'da kaybolan çobanı arıyor
Erzurum'da 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları 103 kişi ile sürüyor.
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Erzurum'un Horasan ilçesinde 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI 10 HAZİRAN'DA BAŞLADI
Pirali Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un (17) bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.
103 KİŞİ İLE OKAN KOÇ'U ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 103 kişiyle yürütülüyor.
Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi