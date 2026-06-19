10 milyonluk kablo ve elektronik parça çaldılar

Kırşehir'de bulunan bir iş yerinden yaklaşık 10 milyon TL değerinde elektronik cihaz parçası, bakır kablo ve çeşitli malzemeler çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından durumu inceleyen yetkililer, çalınan malzemelerin tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü.

ASAYİŞ ŞUBE EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin T.Y., H.K., B.D., İ.B. ve E.T. olduğu belirlendi.

DÜZENLENEN OPERASYONLA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen isimler olan T.Y., H.K., B.D., İ.B. ve E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)