Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Tutuklanmamak için hamile kalmış! 18 kere hırsızlık yapan şüpheli kucağında bebekle yakalandı

Tutuklanmamak için hamile kalmış! 18 kere hırsızlık yapan şüpheli kucağında bebekle yakalandı

20 yaşındaki Deniz A., Bursa ve İstanbul’da 18 ayrı hırsızlık olayından İnegöl ilçesinde yakalandı. Şüpheli kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alındı, ayrıca şüphelinin tutuklanmamak için üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tutuklanmamak için hamile kalmış! 18 kere hırsızlık yapan şüpheli kucağında bebekle yakalandı

20 yaşındaki Deniz A., Bursa ve İstanbul’da 18 ayrı hırsızlık olayından İnegöl ilçesinde yakalandı. Şüpheli, kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alınırken, tutuklanmamak için üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile olduğu öne sürüldü.

Turistin çantasını çaldı havalimanında sobelendi!Turistin çantasını çaldı havalimanında sobelendi!

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE YAKALANDI

Deniz A.'nın İstanbul ve Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde gerçekleşen 18 ayrı hırsızlık olayının olduğu belirlendi, şüpheli İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kucağında 2 yaşındaki bebekle yakalanan şüphelinin 2 çocuğunun bulunduğu, ayrıca 6 aylık da hamile olduğu öğrenildi. Tutuklanmamak için sürekli hamile kaldığı iddia edilen Deniz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Bursa Hırsız
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro