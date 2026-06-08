Tutuklanmamak için hamile kalmış! 18 kere hırsızlık yapan şüpheli kucağında bebekle yakalandı

20 yaşındaki Deniz A., Bursa ve İstanbul’da 18 ayrı hırsızlık olayından İnegöl ilçesinde yakalandı. Şüpheli, kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alınırken, tutuklanmamak için üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile olduğu öne sürüldü.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE YAKALANDI

Deniz A.'nın İstanbul ve Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde gerçekleşen 18 ayrı hırsızlık olayının olduğu belirlendi, şüpheli İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kucağında 2 yaşındaki bebekle yakalanan şüphelinin 2 çocuğunun bulunduğu, ayrıca 6 aylık da hamile olduğu öğrenildi. Tutuklanmamak için sürekli hamile kaldığı iddia edilen Deniz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)