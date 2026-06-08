Turistin çantasını çaldı havalimanında sobelendi!

İstanbul Fatih'te, yabancı uyruklu bir şüpheli Irak uyruklu turistin içinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı bulunan çantasını çaldı. Daha sonra şüpheli yurt dışına kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınarak tutuklandı.

OTOBÜSTE ÇANTAYI ÇALDI

5 Haziran'da Aksaray Meydanı'nda gerçekleşen olayda, Irak uyruklu turistin içinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı bulunan çantası otobüste çalındı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda hırsızlık yapılan anın otobüsün araç içi kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin kendi eşyalarının yanında turistin çantasını da alarak otobüsten ayrıldığı görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yakalandıktan sonra gözaltına alınan şüpheli, emniyette süren işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı, cezaevine gönderildi. (DHA)