10 kentte kuvvetli yağış etkili olacak! Meteoroloji İstanbul'u açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Eylül Perşembe günü için hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle Karadeniz Bölgesi ile bazı iç ve güney kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise pazar gününe kadar yağış öngörülmüyor.

10 KENTTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevreleri ile Sivas, Adana, Kayseri ve Osmaniye'nin bazı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

SARI KODLA UYARILAN KENTLER

Meteoroloji bugün için sarı kodla 10 kenti uyardı.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji haritalarına göre İstanbul'da perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde yağış beklenmezken, kentte parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Pazar günü için de İstanbul'da belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Marmara Bölgesi'nin genelinde ise hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Buna karşılık İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

MGM'nin yayımladığı tahmin haritalarında 24 Eylül Perşembe günü özellikle kuzey ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor. 25 ve 26 Eylül tarihlerinde yağışların bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi beklenirken, 27 ve 28 Eylül haritalarında özellikle kuzey ve iç kesimlerde yağışlı hava görülüyor.

Güney ve batı kesimlerde ise yer yer az bulutlu ve açık havanın etkili olması öngörülüyor.