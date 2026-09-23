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Halk TV Türkiye AKOM yağışın İstanbul'u terk edeceği saati açıkladı

AKOM yağışın İstanbul'u terk edeceği saati açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da etkisini gösteren serin ve yağışlı havanın akşam saat 16.00 itibarıyla İstanbul'u terk etmesinin beklendiğini duyurdu.

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AKOM yağışın İstanbul'u terk edeceği saati açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 23 Eylül 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte etkili olan yağışların, akşam saat 16.00'ya doğru bölgeden ayrılacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR SAAT 16.00'DA BÖLGEYİ TERK EDECEK

Güne 14 derece civarında serin, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir havayla başlayan İstanbul'da, yağışların saat 16.00 sıralarında bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Kentte metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ise en yüksek 17 derece ile mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

AKOM yağışın İstanbul'u terk edeceği saati açıkladı - Resim : 1

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HAFTA SONU YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Perşembe ve Cuma günleri havanın az bulutlu ve açık geçmesi, yağış beklenmemesi ve sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Ancak Cumartesi gününden itibaren yerel yağmurlarla başlayacak yağışlı hava dalgasının; Pazar, Pazartesi ve Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü yağış miktarının metrekareye 10-20 kg seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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