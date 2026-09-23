Sabahtan akşama kadar yağmur var! Sonbahar resmen başladı

23 Eylül itibarıyla yaz mevsimi sona ererken, Türkiye sonbaharın ilk gününe yağışlı hava ile başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurdun geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in Mersin dışındaki kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yağış görülecek.

14 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, yağışların özellikle bazı bölgelerde kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olabileceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

MGM tarafından sarı kodla uyarılan 14 kent şöyle:

Adana

Antalya

Balıkesir

Bursa

Hatay

İstanbul

Kastamonu

Kocaeli

Sakarya

Zonguldak

Bartın

Yalova

Osmaniye

Düzce

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞECEK

Yağışlı hava ile birlikte yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarın yer yer 40-60 kilometre/saat hızına ulaşabileceği bildirildi.

Öte yandan yağışlı havanın yalnızca bugünle sınırlı kalması beklenmiyor. Meteoroloji tahminlerinde önümüzdeki günlerde de yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı görülüyor.