Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 10 Euro'luk dondurma şikayeti sonrası baskın! Çok sayıda ihlal tespit edildi

10 Euro'luk dondurma şikayeti sonrası baskın! Çok sayıda ihlal tespit edildi

Antalya’da bir külah dondurma için 10 avro talep edildiği üzerine denetlenen işletmede fahiş fiyat, çift etiket hijyen ihlali ve hanutçuluk tespit edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
10 Euro'luk dondurma şikayeti sonrası baskın! Çok sayıda ihlal tespit edildi
Son Güncelleme:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir külah dondurmanın 10 avroya satıldığı yönündeki şikayet üzerine denetim gerçekleştirildi. Seyyar dondurma ve maden suyu satışı yapan işletmede yapılan incelemelerde fahiş fiyat uygulamasının yanı sıra birçok usulsüzlük tespit edildi.

FAHİŞ FİYAT VE ÇİFT ETİKET BELİRLENDİ

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, denetim sırasında işletmenin müşterilerden fahiş fiyat talep ettiği ve çift etiket kullandığının belirlendiği bildirildi. Fiyat uygulamalarına ilişkin incelemeye başlatıldı.

Cumhurbaşkanına suikasttan 10 yıldır aranan darbeci Karatepe'ye yardım eden şüpheli tutuklandıCumhurbaşkanına suikasttan 10 yıldır aranan darbeci Karatepe'ye yardım eden şüpheli tutuklandı

HİJYEN VE HANUTÇULUK TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde işletmenin hijyen kurallarına uymadığı, çevreyi rahatsız edecek seviyede gürültü oluşturduğu ve turistleri ile müşterileri işletmeye çekmeye yönelik han otçuluk yaptığı da tespit edildi.

İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU


Tespit edilen ihlallerin ardından Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından işletmenin faaliyetlerine son verildiği açıklandı. Denetimin külah dondurma için 10 avro talep edildiğine ilişkin şikayet üzerine başlatıldığı belirtildi

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fiyat Antalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro