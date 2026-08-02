10 Euro'luk dondurma şikayeti sonrası baskın! Çok sayıda ihlal tespit edildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir külah dondurmanın 10 avroya satıldığı yönündeki şikayet üzerine denetim gerçekleştirildi. Seyyar dondurma ve maden suyu satışı yapan işletmede yapılan incelemelerde fahiş fiyat uygulamasının yanı sıra birçok usulsüzlük tespit edildi.

FAHİŞ FİYAT VE ÇİFT ETİKET BELİRLENDİ

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, denetim sırasında işletmenin müşterilerden fahiş fiyat talep ettiği ve çift etiket kullandığının belirlendiği bildirildi. Fiyat uygulamalarına ilişkin incelemeye başlatıldı.

HİJYEN VE HANUTÇULUK TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde işletmenin hijyen kurallarına uymadığı, çevreyi rahatsız edecek seviyede gürültü oluşturduğu ve turistleri ile müşterileri işletmeye çekmeye yönelik han otçuluk yaptığı da tespit edildi.

İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU



Tespit edilen ihlallerin ardından Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından işletmenin faaliyetlerine son verildiği açıklandı. Denetimin külah dondurma için 10 avro talep edildiğine ilişkin şikayet üzerine başlatıldığı belirtildi