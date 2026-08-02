10 canın yitirildiği Beluk Apartmanı davasında 'bilinçli taksir' kararı! Ceza çıktı ama olası kast sayılmadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı A Bloku'nun yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, binanın teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan ile belediye çalışanları mimar Fatoş Sakarya ve inşaat mühendisi Füsun Gamsız, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski İmar Müdürü Alim Erdoğan ile eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu da aynı suçtan 6'şar yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, diğer üç kamu görevlisi sanığın beraatine karar verdi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı mahkemenin 43 sayfalık gerekçeli kararında, sanık savunmalarına, katılan ve tanık beyanlarına, bilirkişi raporlarına yer verildi.

YAPITAKİ KUSURLAR VE RUHSAT VERENLER TEK TEK SIRALANDI

Binanın yıkılmasında zeminden kaynaklı bir etken bulunmadığı, binadan alınan beton ve çelik numunelerinin de yapının inşa edildiği dönemde yürürlükte bulunan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı belirtilen gerekçeli kararda, "Yapıdaki kusurlu imalattan, yapı müteahhidi S.S. Yeni Akkent Konut Yapı Kooperatifi ile Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Abdullah Yeldan sorumludur" denildi.

Bilirkişi raporundaki, "İlgili belediye görevlileri (yapı ruhsatı-yapı kullanma izni düzenleyen daire) sorumludur" tespitine atıf yapılan kararda, belediye görevlileri Alim Erdoğan, Sitare Koçoğlu, Fatoş Sakarya ve Füsun Gamsız'ın da "kusurlu yapıya ruhsat ve yapı kullanma izni verilmesi sürecindeki sorumlulukları nedeniyle kusurlu oldukları" aktarıldı.

10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE REMAĞEN "NETİCEYİ KABULLENDİKLERİNE DELİL YOK" DENİLDİ

Gerekçeli kararda, 4'ü kamu görevlisi olmak üzere 5 sanığın eylemlerinin, "olası kastla öldürme" suçunu mu, yoksa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu mu oluşturduğu da değerlendirildi.

Her sanığın görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan kararda, "Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin istikrar kazanmış içtihatları ve olayın meydana geliş şekli dikkate alındığında, sanıkların öngörülebilir bu sonuca rağmen dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları, bu nedenle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmalarına karar verildiği" belirtildi. Kararda, "Somut dosyamız yönünden sanıkların neticeyi öngördükleri, fakat söz konusu neticeyi kabul ettiklerine dair dosyaya yansıyan somut bir delil bulunmamaktadır" denildi.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİKLERİ İÇİN İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

5 sanık hakkında "iyi hal indirimi" uygulanmamasının gerekçesi de şu ifadelerle açıklandı:

"Dosyamız yönü itibarıyla sanıkların inkara yönelik savunmaları göz önüne alındığında gerçeğin ortaya çıkması hususunda herhangi bir yardımda bulunmadıkları, söz konusu eylem sonrasında ortaya çıkan zararı gidermedikleri, yargılama sürecinde pişmanlıklarını gösterebilecek herhangi bir davranış sergilememeleri hususu göz önüne alınmakla anılan sanıklar hakkında TCK'nin 62. maddesinin uygulanması cihetine gidilmemiştir."

Öte yandan, belediye görevlisi sanıklar Can Mustafa Eren, Halil Yılmaz ve Abdullah Sancar'ın, "kusurlu beton ve demir imalatından dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı" gerekçesiyle beraatlerine karar verildiği aktarıldı.

Mahkeme heyeti, 15 yıl hapis cezası alan sanıklar Abdullah Yeldan, Fatoş Sakarya ve Füsun Gamsız hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Gerekçeli kararda, Yeldan'ın 3 Temmuz'da tutuklandığı bilgisi yer alırken, diğer sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdüğü görüldü. (DHA)