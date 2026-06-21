1 Temmuz'da her şey değişecek: Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı.

Dijital ekspertiz sistemi, 1 Temmuz itibarıyla resmen uygulamaya girecek.

Yeni dönem ile birlikte, trafik kazalarının ardından hasar tespiti yapılacak olan eksperlerin atamaları tamamen dijital altyapı üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilicek.

SORUNLAR ORTADAN KALKACAK

Kanal D Haber’de yer alan habere göre; Sektör uzmanlarına göre mevcut sistemde eksperler zaman zaman kişisel ya da değişken yorumlara dayanarak değerlendirme yapabiliyor.

Bu durum ise yanlış hesaplamalara, dosya süreçlerinin uzamasına ve yüksek komisyon taleplerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Vatandaşlar ve sigorta şirketlerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmeyi planlayan yeni sistemde, atanan eksperler hiçbir kurum ya da kişiden görüş almayarak tamamen bağımsız bir şekilde hasar tutarını belirleyerek tamir sürecini doğrudan başlatacak.

40 BİN TL VE ÜZERİ KAZALARDA DEVREYE GİRECEK

Yeni dijital ekspertiz sistemi, hasar tutarının 40 bin TL ve üzerine çıktığı kazalarda devreye girecek. Kaza yapan araçlara ait olay yeri fotoğrafları doğrudan sigorta şirketinin sistemine aktarılacak ve bu veri akışı sonrasında sistem üzerinden bağımsız ve tarafsız bir eksper atanacak.