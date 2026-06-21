Tapusu elinden alınanlara müjde: 3 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yıllardır tartışılan mülkiyet ihtilaflarının çözümü için flaş bir adım attı.

Yapılan düzenleme ile birlikte, mülkiyet hakkının korunması ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla yeni bir yasal düzenleme hayata geçirildi.

Yaklaşık 3 milyon vatandaşı ve 80 bin taşınmazı ilgilendiren düzenlemede, geçmişte iptal edilen tapular iade edilecek.

‘’EK MADDE 22’’ DÜZENLEMESİ

Kanun metnine resmen eklenen ‘’Ek Madde 22’’ düzenlemesi ile birlikte, geçmiş yıllarda farklı yasal düzenlemeler, kurumlar arasındaki görüş ayrılıkları ve kadastro kaynaklı hatalar nedeniyle mağduriyet yaşayan milyonlarca hak sahibi için sevindirici bir gelişme yaşanacak.

İPTAL EDİLEN TAPULAR İADE EDİLECEK

Yapılan düzenlemenin en dikkat çeken yönlerinden biri, geçmiş dönemlerde çeşitli gerekçeler ile tapuları iptal edilen vatandaşların haklarının yeniden değerlendirilmesi oldu.

Alınan kapsamlı karar doğrultusunda, devlet ormanı sınırları içinde yer alsa da özel mülkiyet niteliğini koruyan taşınmazların tapu kayıtları, devlet tarafından geçerli kabul edilerek hukuki güvence altına alınacak.

MİLYONLARCA KİŞİYE MÜJDELİ HABER

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, hayata geçirilecek düzenleme uzun yıllardır çözüme kavuşmayan çok sayıda mülkiyet uyuşmazlığını sona erdirecek.

Kadastro uygulamalarından doğan anlaşmazlıklar nedeniyle hukuki süreci devam eden yaklaşık 80 bin taşınmazın statüsünün netlik kazanması bekleniyor.

Mirasçılar ve aile yakınları da hesaba katıldığında düzenlemenin Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendireceği belirtildi. Böylece tapu devri, satış, miras intikali ve kayıt işlemlerinde karşılaşılan pek çok sorunun giderilmesi amaçlanıyor.